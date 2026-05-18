Matea iz 'Gospodina Savršenog' raspametila pratitelje: U uskoj crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Nekoliko mjeseci nakon završetka svoje televizijske potrage za ljubavlju, Matea je na Instagramu objavila seriju fotografija koje su oduševile njezine pratitelje, pokazavši da puna samopouzdanja kroči dalje i to u predivnoj crvenoj haljini.

Podsjetimo, Matein put u showu 'Gospodin Savršeni' bio je sve samo ne jednostavan. U emisiju je, kako je sama otkrila, ušla nakon prekida veze, u potrazi za novim iskustvom. Njezina priča doživjela je dramatičan preokret kada ju je neženja Karlo prvo eliminirao, a zatim se predomislio i vratio je u natjecanje. Unatoč drugoj prilici, ljubav ipak nije pronašla i u ožujku je napustila show, izjavivši tada kako je slobodna.

Čini se da je to iskustvo ostavila iza sebe, a podrška koju dobiva na društvenim mrežama to i potvrđuje. Njezina objava, popraćena tek jednostavnim emotikonima ruže, cipele i sjaja, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Top model", "E ovo je ljepota", "Insane beauty" i brojni drugi ispunili su prostor ispod fotografija, jasno dajući do znanja da Matea ima vjerne pratitelje.