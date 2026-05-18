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Gospodin Savršeni

Matea iz 'Gospodina Savršenog' raspametila pratitelje: U uskoj crvenoj haljini pokazala zavidnu figuru

Prekrasna Matea, magistra kineziologije koju je hrvatska javnost početkom 2026. godine upoznala kao jednu od kandidatkinja u showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je dospjela u središte pozornosti

RTL.hr
18.05.2026 14:00

Nekoliko mjeseci nakon završetka svoje televizijske potrage za ljubavlju, Matea je na Instagramu objavila seriju fotografija koje su oduševile njezine pratitelje, pokazavši da puna samopouzdanja kroči dalje i to u predivnoj crvenoj haljini.

Vatreno crvena haljina

Matea je predstavila svoj glamurozan izgled kroz tri fotografije. Na prvoj pozira nasmiješena u pripijenoj crvenoj haljini, dok na drugoj fotografiji istu kombinaciju nadopunjuje elegantnom sivom bundicom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Matein put u showu 'Gospodin Savršeni' bio je sve samo ne jednostavan. U emisiju je, kako je sama otkrila, ušla nakon prekida veze, u potrazi za novim iskustvom. Njezina priča doživjela je dramatičan preokret kada ju je neženja Karlo prvo eliminirao, a zatim se predomislio i vratio je u natjecanje. Unatoč drugoj prilici, ljubav ipak nije pronašla i u ožujku je napustila show, izjavivši tada kako je slobodna.

Čini se da je to iskustvo ostavila iza sebe, a podrška koju dobiva na društvenim mrežama to i potvrđuje. Njezina objava, popraćena tek jednostavnim emotikonima ruže, cipele i sjaja, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Top model", "E ovo je ljepota", "Insane beauty" i brojni drugi ispunili su prostor ispod fotografija, jasno dajući do znanja da Matea ima vjerne pratitelje.

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