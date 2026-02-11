Matea otkrila zašto se prijavila u 'Gospodin Savršeni': 'Bila sam loše jer sam prekinula s dečkom...'

Matea , jedna od kandidatkinja u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' , nedavno je odgovarala na pitanja svojih pratitelja na TikToku, gdje je otkrila razloge zbog kojih se prijavila u show. "Jedan dan sam bila u teretani i bila sam baš jako loše jer sam nedavno prekinula s dečkom nakon tri godine veze. I vrtim TikTok u pauzi od dvije serije, i dođe mi neki video od prošle sezone. Tada sam pomislila da je to baš ono što mi sada treba u životu. Upisala sam u Google 'prijave za Gospodin Savršeni', ispunila obrazac, i eto, prijavila sam se", ispričala je Matea.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Podsjetimo, njezin put u showu bio je specifičan i nije tekao baš glatko. Na početnom brzom spoju nije dobila ružu od Karla, što je bio neugodan trenutak za nju, ali tu nije stao njezin put. Karlo se predomislio, nazvao je Mateu i zamolio je da ipak prihvati ružu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.