Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Matea otkrila zašto se prijavila u 'Gospodin Savršeni': 'Bila sam loše jer sam prekinula s dečkom...'

Matea iz 'Gospodina Savršenog' odgovarala je na pitanja pratitelja na svom TikTok profilu

RTL.hr
11.02.2026 16:00

Matea, jedna od kandidatkinja u popularnom showu 'Gospodin Savršeni', nedavno je odgovarala na pitanja svojih pratitelja na TikToku, gdje je otkrila razloge zbog kojih se prijavila u show. "Jedan dan sam bila u teretani i bila sam baš jako loše jer sam nedavno prekinula s dečkom nakon tri godine veze. I vrtim TikTok u pauzi od dvije serije, i dođe mi neki video od prošle sezone. Tada sam pomislila da je to baš ono što mi sada treba u životu. Upisala sam u Google 'prijave za Gospodin Savršeni', ispunila obrazac, i eto, prijavila sam se", ispričala je Matea.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, njezin put u showu bio je specifičan i nije tekao baš glatko. Na početnom brzom spoju nije dobila ružu od Karla, što je bio neugodan trenutak za nju, ali tu nije stao njezin put. Karlo se predomislio, nazvao je Mateu i zamolio je da ipak prihvati ružu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Mateom

matea gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Rubina iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto se preselila u Dubai odmah nakon showa: 'Osjetila sam potrebu'

Jedna djevojka se iznervirala na cocktail-partyju, druga poručuje: 'Ne priliči joj to'

Tko je Matea, kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'? Bila je odbijena, a onda zaokupirala Karlovu pažnju

Matea za RTL.hr o trenutku kada ju je Karlo izbacio iz showa: 'Osjećala sam se prazno, a njegov poziv me šokirao'

Magistrica kineziologije Matea traži savršenog: 'Mora imati dva metra, sto kila mišića i diplomu'

Kakav vrući photoshooting! Djevojke pozirale sa Šimom: 'Ma nije to džentlmen - to je ženskaroš, daj ajde'