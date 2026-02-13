Matea pokazala kako se slavi pobjeda i podijelila fotke s ludog spoja: 'Zabava je puno bolja dok završava pobjedom'

Na prvoj fotografiji pozira s Jelenom G. te drži pehar koji su osvojile nakon velike borbe. Na drugoj se vide dva tima uoči utakmice. Matea je uz objavu kratko poručila: "Zabava je puno bolja dok završava pobjedom".

Matea iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram profilu je podijelila seriju fotografija s grupnom spoja na kojem su s Gospodom Savršenima igrali ragbi.

Matein put u showu bio je sve samo ne jednostavan. Nakon što je prvoj epizodi gotovo ostala bez ruže, Karlo se u posljednji trenutak predomislio i osigurao joj ostanak u vili. Ubrzo nakon toga, na prvom cocktail-partyju osvojila je posebnu "bijelu ružu", koja joj je donijela prvi grupni spoj s Karlom.

Inače, Matea je nedavno na TikTok profilu otkrila da se u show prijavila nakon teškog prekida.

