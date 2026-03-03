Matea za RTL.hr o ispadanju iz 'Gospodina Savršenog': 'Ispada da je moj put bio uzaludan. Jedina svjetla točka je...'

Matea je ispala iz showa 'Gospodin Savršeni', a za RTL.hr je otkrila detalje boravka na Kreti

icon-close

Matea iz 'Gospodina Savršenog' napustila je show, a izbacio ju je Petar. Priznao joj je kako nije njegov tip djevojke, a izbacivanje je nakon toga i očekivala. Za RTL.hr je otrkila dojmove oko showa, ali i kako joj ljubavni život izgleda danas.

Kako si se osjećala u trenutku kada si shvatila da posljednja ruža ide Heleni?

Kada sam shvatila da posljednja ruža ide Heleni, osjećala sam da ispadam iz emisije na potpuno pogrešan način. Izbacio me muškarac koji me ne zanima.

Od početka si bila u timu Karlo i nije tajna da ti se jako svidio. U kojem trenutku si shvatila da Petar za tebe nije opcija?

Čim je Petar ušao u vilu, znala sam da mi se više fizički svidio Karlo. Petar je niži od Karla. Karlovi spojevi kao što su surfanje, pedalina, kupanje, vožnja quadovima više mi odgovaraju od Petrovih spojeva. Nisam previše tip od muzeja, crkvi i profinjenog boravljenja na jahtama.

Jesi li u nekom trenutku tijekom putovanja razmišljala da se pokušaš otvoriti prema Petru?

Nisam se očajnički željela otvarati Petru kada sam od početka znala da me više zanima Karlo. Radije bih ostala dosljedna sebi nego se otvarala osobi za koju znam da nemamo potencijala za vezu.

icon-expand Matea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Da nije bilo zamjene timova, vjeruješ li da bi tvoja priča u showu izgledala drugačije?

Sigurna sam da bih ostala dulje u emisiji jer mislim da Karlu puno više odgovaram nego neke od drugih djevojaka koje su ostale.

Petar je imao dojam da si povučena i da nisi njegov tip. Je li to možda bila posljedica toga što se nisi ni trudila oko njega?

Ne smatram se povučenom osobom. U kući je bilo previše jakih i glasnih cura pa nisam mogla doći do izražaja. Drago mi je što sam ja ostala ja.

Kada ti je Petar rekao da nisi njegov tip, je li te to povrijedilo ili si u sebi pomislila: "U redu, ni ti nisi moj"?

U epizodi prije mog ispadanja već govorim da Petar nije moj tip i da se jedva čekam vratiti u Karlov tim. To su ljudi zaboravili i svi misle da sam rekla da ne bih izašla s Petrom u stvarnom životu kao obrambeni mehanizam. Nije me Petar povrijedio. Normalno je da ti netko odgovara, a netko ne.

icon-expand Matea, Antonela i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Što te kod Karla najviše privuklo?

Kod Karla me na prvu privukao izgled. Zadržalo me to što živimo u istom gradu, studirali smo isti fakultet i imamo sličnu energiju.

Kada danas pogledaš sve – je li ti žao zbog nečega ili bi sve ponovila isto?

Ne bih se ponovno prijavila. Jako mi je bilo teško živjeti s toliko cura u istoj kući. Nisam pronašla ljubav. Ispada da je moj put bio uzaludan. Jedina svjetla točka je što sam pronašla nove prijateljice.

Jesi li možda nakon showa pronašla nekoga za sebe?