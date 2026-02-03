Matea za RTL.hr o trenutku kada ju je Karlo izbacio iz showa: 'Osjećala sam se prazno, a njegov poziv me šokirao'

Za Mateu je takav rasplet u showu 'Gospodin Savršeni' bio potpuno neočekivan. "Izuzetno me iznenadilo što mi Karlo na brzom spoju nije dao ružu. Spoj je protekao savršeno, uočila sam puno sličnosti među nama. Možda čak i iskru", priznaje.

Trenutak u kojem je mislila da njezina priča u showu završava ostavio je snažan trag. "U trenutku kada nisam dobila ružu osjećala sam se prazno. Zar stvarno ovdje moja priča završava? Čim sam čula izmotavanje da on ima samo još jednu ružu, ali ima i još jedan dejt, osjetila sam da mi tu ružu neće dati. Kompetitivna sam osoba i u tom trenu sam osjetila poraz", govori Matea.

No, situacija se ubrzo okreće. Karlov naknadni poziv stigao je iznenada i promijenio tijek večeri. "Karlov poziv me pozitivno šokirao. Nisam ga očekivala...", kaže.