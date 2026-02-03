Matea za RTL.hr o trenutku kada ju je Karlo izbacio iz showa: 'Osjećala sam se prazno, a njegov poziv me šokirao'

Za Mateu je takav rasplet u showu 'Gospodin Savršeni' bio potpuno neočekivan. "Izuzetno me iznenadilo što mi Karlo na brzom spoju nije dao ružu. Spoj je protekao savršeno, uočila sam puno sličnosti među nama. Možda čak i iskru", priznaje.
Trenutak u kojem je mislila da njezina priča u showu završava ostavio je snažan trag. "U trenutku kada nisam dobila ružu osjećala sam se prazno. Zar stvarno ovdje moja priča završava? Čim sam čula izmotavanje da on ima samo još jednu ružu, ali ima i još jedan dejt, osjetila sam da mi tu ružu neće dati. Kompetitivna sam osoba i u tom trenu sam osjetila poraz", govori Matea.
No, situacija se ubrzo okreće. Karlov naknadni poziv stigao je iznenada i promijenio tijek večeri. "Karlov poziv me pozitivno šokirao. Nisam ga očekivala...", kaže.
Već na samom početku razgovora bilo joj je jasno zbog čega se javlja. "Čim sam čula tko zove, već sam pretpostavljala zašto zove. Prihvatila sam ružu jer mi se stvarno svidio naš spoj. Nije mi smetalo što je birao između mene i posljednje djevojke jer je to poanta cijele emisije. Da se tako nešto desi u stvarnom životu, bez razmišljanja bih odbila ponudu za nastavkom druženja. Znala sam gdje sam došla!", objašnjava.
Iako je odlučila dati priliku, Matea jasno zna što želi čuti dalje. "Očekujem na prvom koktel partiju razgovarati s Karlom o toj naknadnoj ruži. Želim od njega čuti jesam li ja stvarno njegov tip djevojke ili sam samo više njegov tip nego posljednja djevojka'. Po njegovom ponašanju i odgovoru ću vidjeti je li mu stvarno stalo", zaključuje.
