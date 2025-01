Matematičarka Vanja za RTL.hr otkrila svoju formulu ljubavi: 'Mora biti šarmantan, slušati me...'

"Od Gospodina Savršenog očekujem da bude šarmantan, da me sluša, da imamo o čemu razgovarati. Najbitnija mi je komunikacija. Mora se i s moje strane sve poklopiti. Moramo imati suprotnosti, ali i sličnosti. Bitno mi je da su nam i vrijednosti slične ili iste. To mi je bitno za dugoročnu vezu. Ako se one jako razlikuju, veza ne može uspjeti", rekla je jasno Vanja.

Prijašnja ljubavna iskustva joj nisu baš bajna, a otkrila je u čemu je problem.

"Kod mene su prvi spojevi dobri, a onda ide nekako... krivo. Kad se počnu rađati emocije, onda se stegnem", naglasila je.

A djevojke?

"Moja očekivanja da su ta da se poklopimo i da nemam borbe s djevojkama. Nisam 'drama queen', barem to mislim, ali sad ćemo tek vidjeti kakva sam ličnost. Inače nisam ljubomorna, ali vidjet ćemo kako će se to sve odigrati. Najviše me zanima kako ću se ja postaviti u nekim situacijama", zaključila je.

