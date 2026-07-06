Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću pa pozirala s hrvatskom zastavom

Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.
Pozirala sa zastavom
Serija od tri fotografije prikazuje Miju na velikom koncertu u Zaprešiću. Na fotografijama Mia ponosno pozira s hrvatskom zastavom - na jednima je ogrnuta njome poput plašta, dok na drugima maše prema golemoj pozornici u daljini.
Objava je naišla na pretežno pozitivne reakcije. Mnogi pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku, ostavljajući poruke poput "Bravo Mia, lijepo naše", "Ponos" i brojne emotikone hrvatskih zastava i srca.