Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću pa pozirala s hrvatskom zastavom

Mia Miškulin iz 'Gospodina Savršenog' izazvala je brojne reakcije svojom posljednjom objavom na Instagramu

icon-close

Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.

Pozirala sa zastavom

Serija od tri fotografije prikazuje Miju na velikom koncertu u Zaprešiću. Na fotografijama Mia ponosno pozira s hrvatskom zastavom - na jednima je ogrnuta njome poput plašta, dok na drugima maše prema golemoj pozornici u daljini.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući