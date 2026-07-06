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Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću pa pozirala s hrvatskom zastavom

Mia Miškulin iz 'Gospodina Savršenog' izazvala je brojne reakcije svojom posljednjom objavom na Instagramu

RTL.hr
06.07.2026 12:00

Mia iz 'Gospodina Savršenog' bila je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću.

Pozirala sa zastavom

Serija od tri fotografije prikazuje Miju na velikom koncertu u Zaprešiću. Na fotografijama Mia ponosno pozira s hrvatskom zastavom - na jednima je ogrnuta njome poput plašta, dok na drugima maše prema golemoj pozornici u daljini.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objava je naišla na pretežno pozitivne reakcije. Mnogi pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku, ostavljajući poruke poput "Bravo Mia, lijepo naše", "Ponos" i brojne emotikone hrvatskih zastava i srca.

mia
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