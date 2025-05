Mia iz 'Gospodina Savršenog' imala nezgodu: 'Bit će sve dobro, samo da što prije zacijeli'

''Hvala Bogu dok sam letjela gledala sam da se što blaže dočekam... Još gore je to što su ljudi u okolini samo gledali, nitko da priđe. Sramotno'', napisala je na društvenim mrežama i zahvalila se osoblju obližnjeg restorana brze hrane.

''Nemojte se brinuti, dobro sam. Taman sam išla u ljekarnu uzeti neku mast jer su mi rane vrlo duboke pa da što prije to zacijeli, a ostalo sam više-manje natukla. No bit će sve dobro, a trenutno reagiram na svaki zvuk jer sam malo prestrašena – nisam očekivala taj udarac. Lecnem se na svaki zvuk, samo mislim da će me pokupiti neki biciklist od negdje'', objasnila je Mia u videu na Instagram profilu.

