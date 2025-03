Mia iz 'Gospodina Savršenog' iselila iz sobe gdje je Marinela: 'Ne želim graditi prijateljstvo s izmišljenom osobom'

"Nije mi više odgovarala i cijela ta struja u sobi, i to zbog Marinele", naglasila je u razgovoru s Majom G.

U showu 'Gospodin Savršeni' rađaju se brojna prijateljstva, ali ona i pucaju. Tako je puklo prijateljstvo između Mije i Marinele. Njih dvije znale su se i otprije i sprijateljile su se ponovno u showu. No, ljubav je pukla nakon što se Marinela vratila sa spoja sa Šimom. Brojne djevojke istaknule su kako jedno govori njima, a drugo pred kamerama. Mia je odlučila kako se ona s njom više ne želi družiti. Iselila se iz zajedničke sobe gdje su bile ona, Vanja i Marinela.

"Na početku sam vidjela da ste si bile bliske", rekla joj je Maja...

"U jednom periodu smo si postale dobre, stekla sam dojam da smo se zbližile, ali onda kad to sve gledam, ne znam iskreno tko je ona. U jednu ruku krivim sebe jer to nisam odmah primijetila nego sam dopustila da me netko tako razočara. Ne želim graditi prijateljstvo s izmišljenom osobom", naglasila je Mia.

Kako se dalje odvija situacija u vili, ne propustite doznati odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ SHOWA 'GOSPODIN SAVRŠENI':