Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' ne preskače treninge – ni u pet ujutro! "Ja sam baš jutarnji tip"

Mia Miškulin iz 'Gospodina Savršenog' uživa u jutarnjim treninzima

RTL.hr
12.08.2025 20:00

Mia Miškulin, gledateljima poznata iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelila nekoliko videa na kojima vježba u teretani. "Ja sam baš jutarnji tip, trening uvijek završim do podne i onda sam mirna. Kasnije se uvijek nešto ispriječi ili sam već umorna. Tako da me možete vidjeti i u teretani u pet ujutro", poručila je Mia u opisu videa.

Mia Miškulin
Mia Miškulin FOTO: Instagram

Podsjetimo, Mia je nedavno otkrila i da je završila diplomski studij marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", napisala je u objavi. Otkrila je i kako joj je žao što više neće moći reći "student sam" i što se morala oprostiti od kolega, s kojima je, kako kaže, bila odlična ekipa.

"Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", poručila je Mia, koja je i dalje aktivna u fitness svijetu, a ranije za RTL.hr, najavila je i da planira pokrenuti nešto svoje.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

