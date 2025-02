Mia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što misli o poljupcu Maide i Miloša: 'Vraćam se Šimi'

Inače, Mia je ranije osvojila spoj nakon što je prva dotrčala do cilja, a otkrila je za RTL.hr zašto je odabrala Miloša. "Željela sam dati šansu Milošu jer mislim da je Šime već imao dovoljno prilika da me pozove na spoj. Čak i kad smo bili na grupnom spoju na bazenima nije me pozvao. U jednu ruku sam si mislila: 'Ako ti, Šime, nećeš mene pozvati, onda neću ni ja tebe ovaj put odabrati.' Nekako sam si mislila da će Šime pretpostaviti da ću njega odabrati jer se nas dvoje na cocktail partyjima konstantno gledamo, a on nikako da napravi taj korak da me pozove ne spoj, kao da me samo 'provocira' ili izaziva. Zbog toga sam odlučila upoznati Miloša jer smatram da je Šime imao dovoljno šansi da me upozna, a očito je više želio upoznati druge cure. Tako sam ja ovaj put odlučila dati prednost Milošu", ispričala je.