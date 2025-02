Mia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što nikome nije: 'Najteže je bilo po noći, kad krenu misli dok ležiš...'

Na grupnom spoju sa Šimom svaka je djevojka morala napisati pismo mlađoj verziji sebe, a Šimi se posebno svidjelo Mijino pismo. ''Treba imati snage to podijeliti sa ljudima, ali nakon svega spomenutog izaći kao pobjednik i dalje vjerovati u dobro u ljudima, ljubav i da sve može biti dobro... To stvarno treba imati snage'', komentirao je Šime, a Mia je priznala da je u pismu napisala neke stvari koje nikome nije niti rekla.

''Bilo me je jednostavno strah pričati o tome i držala sam to za sebe i sama sam to prožvakala, tako reći. Najteže je bilo navečer, u noći kad se sve skupi pa krenu misli dok ležiš. No, evo iz dana u dan sve si jači i jači i nekako je prošlo'', zaključila je Mia.

