Mia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu sjajne forme: Žestoki treninzi i boks zaslužni su za njezin izgled

Bivša kandidatkinja Mia popularnog showa 'Gospodin Savršeni' podijelila je kolaž fotografija sa svojih treninga te otkrila proces i trud koji stoje iza njezine preplanule i utrenirane linije

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Mia Miškulin, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', poznata je po tome što iznimno pazi na svoj izgled i kondiciju. Na društvenim mrežama iznova privlači pažnju svojom besprijekornom figurom, a sada je s pratiteljima podijelila djelić atmosfere sa svojih treninga i pokazala kako izgleda njezin proces dolaska do top forme.

icon-expand Mia Miškulin, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Boks i žestok ritam u dvorani

Na objavljenom kolažu fotografija s Instagrama, Mia je otkrila da su za njezinu liniju zaslužni intenzivni treninzi, pri čemu posebno mjesto zauzima boks. Pozirajući u boksačkom ringu u crnom sportskom kompletu te s bandažama na rukama, pokazala je da se ne boji jakog tempa i teških vježbi.

icon-expand Mia Miškulin, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram