Mia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu sjajne forme: Žestoki treninzi i boks zaslužni su za njezin izgled

Mia Miškulin, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', poznata je po tome što iznimno pazi na svoj izgled i kondiciju. Na društvenim mrežama iznova privlači pažnju svojom besprijekornom figurom, a sada je s pratiteljima podijelila djelić atmosfere sa svojih treninga i pokazala kako izgleda njezin proces dolaska do top forme.
Boks i žestok ritam u dvorani
Na objavljenom kolažu fotografija s Instagrama, Mia je otkrila da su za njezinu liniju zaslužni intenzivni treninzi, pri čemu posebno mjesto zauzima boks. Pozirajući u boksačkom ringu u crnom sportskom kompletu te s bandažama na rukama, pokazala je da se ne boji jakog tempa i teških vježbi.
Bilo da je riječ o radu na vreći, treninzima snage ili aktivnom boravku na otvorenom, bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' jasno je dala do znanja da sjajna linija ne dolazi preko noći, već je rezultat kontinuiteta, discipline i posvećenosti zdravom načinu života.