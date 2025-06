Mia iz 'Gospodina Savršenog' otputovala na posebnu lokaciju: 'Put do raja nije bio lak...'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Mia Miškulin je otputovala na godišnji odmor na Maldive, a na društvenim je mrežama podijelila dojmove s puta. ''Kašnjenje dva i pol sata i propušten let, sljedeći let za 2h s još 4 sata leta i evo nas na Maldivima. Put do raja nije bio lak, ali vrijedilo je!'', napisala je Mia.