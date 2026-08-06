Mia iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla s plaže u planinsku avanturu i poručila: 'Jedna od najboljih odluka!'

Zgodna brineta trenutačno uživa na Makarskoj rivijeri, no klasično sunčanje i odmaranje na plaži ovoga je puta odlučila zamijeniti nečim puno uzbudljivijim. Sa svojom je bliskom prijateljicom iznajmila quad te su se zajedno uputile na vožnju po krševitom terenu sve do predivnog vidikovca s kojeg se pruža pogled na otvoreno more.

Mia je s kacigom na glavi i osmijehom od uha do uha zabilježila te vožnje, a uz video s vožnje do vrha kratko je i jasno poručila:

"POV: U Makarskoj si i umjesto plaže iznajmiš quad do vidikovca. Jedna od najboljih odluka."