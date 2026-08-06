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Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla s plaže u planinsku avanturu i poručila: 'Jedna od najboljih odluka!'

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Mia Miškulin, prolazi kroz ljeto prepuno avantura, dobre energije i nezaboravnih izlazaka, a svoje morske trenutke redovito dijeli s tisućama obožavatelja na društvenim mrežama

RTL.hr
06.08.2026 20:00

Zgodna brineta trenutačno uživa na Makarskoj rivijeri, no klasično sunčanje i odmaranje na plaži ovoga je puta odlučila zamijeniti nečim puno uzbudljivijim. Sa svojom je bliskom prijateljicom iznajmila quad te su se zajedno uputile na vožnju po krševitom terenu sve do predivnog vidikovca s kojeg se pruža pogled na otvoreno more.

Mia je s kacigom na glavi i osmijehom od uha do uha zabilježila te vožnje, a uz video s vožnje do vrha kratko je i jasno poručila:

"POV: U Makarskoj si i umjesto plaže iznajmiš quad do vidikovca. Jedna od najboljih odluka."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Prijateljstvo i noćni izlasci

Osim same vožnje i adrena lina, Mia je poslala i lijepu poruku o važnosti pravih ljudi u životu, istaknuvši u videu koliko cijeni prijateljicu koja je uvijek spremna za akciju i nova istraživanja:

"U životu je dovoljno imati prijateljicu koja će uvijek reći: 'idemo zajedno, vodim te, naučit ću te, ajmo istražiti, objasnit ću ti'", napisala je u emotivnom tonu, nazvavši se u šali i "passenger princess".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Da joj ljetni ritam itekako odgovara dokazuju i objave s noćnih izlazaka. Mia je samo nekoliko dana ranije zapalila atmosferu u popularnom makarskom klubu Makarana, gdje je za noćni provod odabrala iznimno atraktivnu bijelu minicu otvorenih leđa koja je u prvi plan stavila njezinu preplanulu put i besprijekornu liniju.

Od adrenalinske vožnje na quadu do ludih noćnih provoda uz more, čini se kako Mia u potpunosti koristi svaki ljetni dan na obali i stvara uspomene za cijeli život!

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