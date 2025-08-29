Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez šminke: 'Zahvalna sam na svojoj koži, obožavam svoje pjegice'

Mia Miškulin, gledateljima poznata iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ne nosi šminku

RTL.hr
29.08.2025 12:00

Mia Miškulin, gledateljima poznata iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ne nosi šminku. "Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", poručila je Mia.

Mia Miškulin, Gospodin Savršeni
Mia Miškulin, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Mia je nedavno otkrila i da je završila diplomski studij marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", napisala je u objavi. Otkrila je i kako joj je žao što više neće moći reći "student sam" i što se morala oprostiti od kolega, s kojima je, kako kaže, bila odlična ekipa.

"Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", poručila je Mia, koja je i dalje aktivna u fitness svijetu, a ranije za RTL.hr, najavila je i da planira pokrenuti nešto svoje.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Mia Miškulin Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Pukla ljubav! Savannah iz 'Gospodina Savršenog' razvela se nakon četiri mjeseca braka: 'Željela sam više'