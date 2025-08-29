Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez šminke: 'Zahvalna sam na svojoj koži, obožavam svoje pjegice'

Mia Miškulin , gledateljima poznata iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ne nosi šminku. "Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", poručila je Mia.

Podsjetimo, Mia je nedavno otkrila i da je završila diplomski studij marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", napisala je u objavi. Otkrila je i kako joj je žao što više neće moći reći "student sam" i što se morala oprostiti od kolega, s kojima je, kako kaže, bila odlična ekipa.

"Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", poručila je Mia, koja je i dalje aktivna u fitness svijetu, a ranije za RTL.hr, najavila je i da planira pokrenuti nešto svoje.

