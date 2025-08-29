Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez šminke: 'Zahvalna sam na svojoj koži, obožavam svoje pjegice'

Mia Miškulin, gledateljima poznata iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ne nosi šminku. "Koliko je lijepo kad možeš biti bez šminke. Baš sam zahvalna na svojoj koži - iako imam hiperpigmentacije (pjegice od sunca koje obožavam), nikad nisam imala problema s prištićima ni aknama. Mislim da to puno dugujem tome što ne zatrpavam lice šminkom", poručila je Mia.
Podsjetimo, Mia je nedavno otkrila i da je završila diplomski studij marketinga i komunikacija. "Ponosna sam na sebe što sam zgotovila i ove dvije godine diplomskog studija, službeno sam magistar marketinga i komunikacija", napisala je u objavi. Otkrila je i kako joj je žao što više neće moći reći "student sam" i što se morala oprostiti od kolega, s kojima je, kako kaže, bila odlična ekipa.
"Jedno poglavlje puno uspomena je zatvoreno, sada moram otići u svijet odraslih. Hvala svima koji su bili dio puta", poručila je Mia, koja je i dalje aktivna u fitness svijetu, a ranije za RTL.hr, najavila je i da planira pokrenuti nešto svoje.
