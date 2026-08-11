Mia iz 'Gospodina Savršenog' priznala da joj se netko sviđa: 'Samo mislim da ta osoba nema pojma koliko'

Bivša kandidatkinja popularnog showa odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu te otvoreno progovorila o svom ljubavnom statusu, izbirljivosti i izlascima na spojeve

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Mia Miškulin, koju gledatelji pamte iz treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu odgovarajući na njihova pitanja. Jednog od obožavatelja zanimao je njezin trenutni ljubavni status, odnosno ima li dečka ili simpatiju, a Mia je iskoristila priliku i iskreno objasnila svoj stav prema vezama. "Ja sam generalno baš solo tip osobe i stvarno znam biti sama sa sobom i uživati u tome. Nikad nisam bila tip koji mora imati nekoga samo da ne bi bio sam i radije ću biti solo nego svakih par mjeseci ulaziti u neki novi odnos", poručila je Mia na samom početku.

icon-expand Mia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Izbirljiva kad su u pitanju spojevi

Otkrila je i kako je iznimno oprezna oko toga koga pušta u svoj privatni život, naglasivši da ne voli gubiti vrijeme na spontane i učestale izlaske na spojeve. "Dosta sam izbirljiva kad su u pitanju ljudi koje puštam u svoj život, bilo prijateljski ili nešto više, jer mi jednostavno rijetko tko baš odgovara. Ali kad nekoga pustim blizu sebe, onda mi ti ljudi stvarno puno znače i ne puštam ih lako iz svog života", objasnila je te dodala: "Nisam tip koji će ovaj tjedan otići na dejt s jednom osobom, drugi tjedan s drugom pa stalno nekoga upoznavati da vidi hoće li možda nešto biti. Nemam ja vremena za takve stvari... Ako mi se netko dovoljno svidi da poželim napraviti mjesta za to u svom životu – super. Ako ne, isto mi je super."

icon-expand Mia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

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