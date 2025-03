Mia iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o djetinjstvu: 'Nasmijano dijete, uvijek u pokretu'

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Mia je za RTL.hr podijelila svoje fotografije iz djetinjstva i komentirala kako joj je bilo i što najviše pamti.

''Imala sam baš lijepo djetinjstvo – veselo i bezbrižno. Bila sam nasmijano dijete, uvijek u pokretu, uvijek u igri. Najviše vremena provodila sam u parku, družeći se s drugom djecom i penjući se po drveću'', otkrila je Mia.

''Jedinica sam, roditelji su me čuvali s puno ljubavi, a baka i djed su imali važnu ulogu u mom odrastanju. Odrasla sam na moru, ali i u parkiću – to su bila moja dva svijeta. Bila sam dijete koje je znalo što znači igrati se vani do mraka, valjati se po zemlji, istraživati svijet oko sebe bez ekrana i mobitela'', rekla je Mia za RTL.hr.