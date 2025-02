Mia iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o spoju s Milošem: 'Nadmašio je moja očekivanja'

icon-close

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Mia bila je na spoju s Milošem, a za RTL.hr je otkrila zašto je izabrala spoj s njim, je li očekivala dobiti ružu i vidi li se s njim u vezi. Stigla si prva na cilj, jesi li znala da si u najboljoj kondiciji? Da, stigla sam prva na cilj i iskreno, to sam nekako i očekivala. Prije ulaska u show bila sam u treningu i u odličnoj kondiciji - treniram tri sporta tako da je to bilo očekivano. Ipak, tijekom showa nisam trenirala pa je uvijek postojala ta doza straha. Ali, na kraju je sve ispalo kako treba i, naravno, dečki su bili odličan motiv da se još više potrudim. Kako to da si izabrala Miloša za spoj? Željela sam dati šansu Milošu jer mislim da je Šime već imao dovoljno prilika da me pozove na spoj. Čak i kad smo bili na grupnom spoju na bazenima nije me pozvao. U jednu ruku sam si mislila: "Ako ti, Šime, nećeš mene pozvati, onda neću ni ja tebe ovaj put odabrati." Nekako sam si mislila da će Šime pretpostaviti da ću njega odabrati jer se nas dvoje na cocktail partyjima konstantno gledamo, a on nikako da napravi taj korak da me pozove ne spoj, kao da me samo 'provocira' ili izaziva. Zbog toga sam odlučila upoznati Miloša jer smatram da je Šime imao dovoljno šansi da me upozna, a očito je više želio upoznati druge cure. Tako sam ja ovaj put odlučila dati prednost Milošu.

Mia, Gospodin Savršeni

Je li Miloš ispunio tvoja očekivanja? Miloš je itekako ispunio moja očekivanja, čak bih rekla da ih je nadmašio. Drago mi je što sam na kraju odabrala njega jer nisam imala takvu sliku o njemu. Jedan na jedan je potpuno drugačiji nego na cocktail partyjima i ceremonijama - opustio se, pokazao svoju zanimljivu stranu i stvarno me iznenadio. Uživala sam u razgovoru s njim i stvarno mi je drago što sam ga bolje upoznala. Jedino mi je možda malo, neću reći zasmetalo, nego me razočaralo kad mi je rekao da je prevario curu. Mislim da se to moglo vidjeti na mom izrazu lica. Nisam očekivala taj odgovor, ali drago mi je što je bio iskren, to svakako. Imate dosta toga zajedničkog, možeš li se zamisliti s njim u vezi? Imamo jako sličan lifestyle i vrlo sličan pogled na život - od ljubavi prema obitelji, posla, karijere i svih tih važnih stvari. Naša se razmišljanja dosta poklapaju, tako da bih se definitivno mogla zamisliti s njim u vezi. Jesi li očekivala dobiti ružu? Meni je bilo toliko lijepo s njim da sam stvarno zaboravila da uopće postoji ruža, a vidjela sam da je i on isto zaboravio. Ali kad mi je na kraju dao ružu, nisam se iznenadila jer sam to očekivala. Spoj je bio stvarno lijep, mislim da je i njemu bilo super zabavno i imam osjećaj da me sada možda gleda drugim očima nego što me ljudi dožive na prvu. Na prvu djelujem dosta hladno i, slobodno mogu reći, pomalo bahato, ali mislim da je sada vidio kakva sam zapravo i da sam mu se svidjela.

Mia, Gospodin Savršeni