Mia iz 'Gospodina Savršnog' pozirala u kupaćem kostimu dok ispod nje plivaju morski psi, pa se našalila na račun bivših i posla

Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', Mia Miškulin, još je jednom dokazala da posjeduje izvrstan smisao za humor, a njezin najnoviji ljetni video postao je apsolutni hit na društvenim mrežama

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Mia trenutačno uživa na zasluženom odmoru, a svoje je pratitelje odlučila počastiti atraktivnim, ali i iznimno duhovitim kadrovima s egzotične lokacije. Pozirajući u upečatljivom, šarenom kupaćem kostimu i s sunčanim naočalama, Mia je pokazala zavidnu liniju dok je opušteno ležala na velikom plavom napuhancu u obliku školjke. Međutim, ono što je svima odmah upalo u oči nije bio samo njezin izgled, već prizor koji se odvijao u kristalno čistom moru tik ispod nje. Naime, atraktivnu Miju u plićaku su doslovno okružili - morski psi! Umjesto panike, ova je poduzetnička ljepotica odlučila cijelu situaciju okrenuti na šalu i poslati genijalnu poruku o tome kako se nosi s negativnošću i svakodnevnim stresom.

icon-expand Mia Miškulin FOTO: Instagram

Bivši, posao, rokovi i toksični ljudi - u krupnom planu!

Mia je preko videa stavila veliki natpis "Ja kroz život:", dok je morske pse koji bezbrižno plivaju tik ispod njezinog napuhanca šaljivo označila kao najveće životne probleme. Tako su opasne morske zvijeri dobile itekako prepoznatljive etikete s kojima se svatko od nas može poistovjetiti: "problemi", "bivši", "posao", "rokovi" i "toksični ljudi". Dok je oko nje plivalo sve ono što inače ljudima stvara stres, Mia je s osmijehom na licu i s potpunim mirom nastavila hvatati boju na suncu, šaljući jasnu poruku kako treba ignorirati svu negativu oko sebe. "Tako nekako", kratko je i kroz smijeh poručila Mia u opisu ove urnebesne ljetne objave.

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