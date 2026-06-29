Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršnog' pozirala u kupaćem kostimu dok ispod nje plivaju morski psi, pa se našalila na račun bivših i posla

Bivša kandidatkinja popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', Mia Miškulin, još je jednom dokazala da posjeduje izvrstan smisao za humor, a njezin najnoviji ljetni video postao je apsolutni hit na društvenim mrežama

RTL.hr
29.06.2026 15:00

Mia trenutačno uživa na zasluženom odmoru, a svoje je pratitelje odlučila počastiti atraktivnim, ali i iznimno duhovitim kadrovima s egzotične lokacije. Pozirajući u upečatljivom, šarenom kupaćem kostimu i s sunčanim naočalama, Mia je pokazala zavidnu liniju dok je opušteno ležala na velikom plavom napuhancu u obliku školjke.

Međutim, ono što je svima odmah upalo u oči nije bio samo njezin izgled, već prizor koji se odvijao u kristalno čistom moru tik ispod nje. Naime, atraktivnu Miju u plićaku su doslovno okružili - morski psi! Umjesto panike, ova je poduzetnička ljepotica odlučila cijelu situaciju okrenuti na šalu i poslati genijalnu poruku o tome kako se nosi s negativnošću i svakodnevnim stresom.

Mia Miškulin
Mia Miškulin FOTO: Instagram

Bivši, posao, rokovi i toksični ljudi - u krupnom planu!

Mia je preko videa stavila veliki natpis "Ja kroz život:", dok je morske pse koji bezbrižno plivaju tik ispod njezinog napuhanca šaljivo označila kao najveće životne probleme. Tako su opasne morske zvijeri dobile itekako prepoznatljive etikete s kojima se svatko od nas može poistovjetiti: "problemi", "bivši", "posao", "rokovi" i "toksični ljudi".

Dok je oko nje plivalo sve ono što inače ljudima stvara stres, Mia je s osmijehom na licu i s potpunim mirom nastavila hvatati boju na suncu, šaljući jasnu poruku kako treba ignorirati svu negativu oko sebe.

"Tako nekako", kratko je i kroz smijeh poručila Mia u opisu ove urnebesne ljetne objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njezin originalan pristup privukao je golemu pozornost, pa je objava u kratkom roku skupila gotovo pet tisuća lajkova i mnoštvo reakcija oduševljenih pratitelja.

Ovim potezom Mia je još jednom pokazala da se ne zamara sitnicama i da na sve izazove – pa čak i na one s oštrim zubima - odgovara isključivo pozitivnom energijom i prepoznatljivim osmijehom!

mia gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Gospoda Savršeni Šime i Karlo zajedno uživali u opuštenoj suboti: 'Fjaka'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u bijelom bikiniju: Ljeto provodi u Supetru

Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala iz plićaka: mokra kosa i plavi badić osvojili su mreže

Pao veliki korak u vezi! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' ispričala: 'Upoznala sam Karlovu obitelj'

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' odgovorio na šuškanja o Kaji: 'Nije koliko ja znam...'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Cijene apartmana na Jadranu nisu baš pristupačne'

Pročitaj na Net.hr
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor