Mia je očarana tropskim rajem, a pohvalila se hrabrim potezom: 'Srce ti stane'

Mia iz 'Gospodina Savršenog' uživa na Maldivima i na društvenim mrežama dijeli bajkovite prizore. Sada je otkrila da se odvažila na ronjenje s morskim psima.

"Ronjenje s morskim psima je sljedeća razina. Ako sada nisam umrla od straha – neću nikad, vjerujte mi! Ja kao ja, nabrijana, idem prva iz grupe... i sve super dok ne uđeš u ocean. Ovaj što snima vodi te prema njima, a ti se skameniš, hoćeš odustati, a strah te ubija. Jezivo iskustvo, vjerujte. Pogotovo kad te dotakne i kada pod maskom vidiš njih 30 na okupu... srce ti stane. Trebam plivati, a kamerman govori 'nemoj mahati rukama' – hahah, vidite kako sam skratila pokrete od straha da me ne ščepa neki. To nisu domaći morski psi... to su divlji morski psi", napisala je uz video.