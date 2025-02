Mia na rubu suza kod Miloša: 'Nemoj dozvoliti da druge osobe utječu na tebe...'

''Marinelu znam otprije i imala sam negativno mišljenje o njoj pa sam odlučila to sve zanemariti i upoznati je ispočetka. Mišljenje mi se onda promijenilo u pozitivno, i sad ponovno imam drugačije mišljenje o njoj... Mislim da ona tu nije iz pravih razloga, došla je iz druge koristi'', objasnila je Mia.

''Ako su dvolične, nemoj sjediti s njima, nemoj se družiti sa njima'', objasnio joj je Miloš. ''Pa vidiš da i bježim cijeli dan od njih'', komentirala je Mia, a otkrila je za koje djevojke to misli.

Miloš joj je ponovno savjetovao isto: ''Nemoj dozvoliti da druge osobe utječu na tebe, ako nešto vidiš da nije čisto, da je lažno, ustaneš i odeš na drugo mjesto'', savjetovao ju je, a ona je priznala da joj je žao što je uopće dopustila takvoj osobi da joj se približi te da je bolje upozna.

''Ako postoje neke osobe koje ne voliš, zašto dozvoliš da ti žive u glavi, zašto ti one uzimaju prostor u tvojoj glavi?'', ispitivao ju je Miloš. ''To je tvoj prostor, ciao!'', zaključio je, a što su još razgovarali pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

