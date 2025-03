Mia o sudjelovanju u 'Gospodinu Savršenom': 'Sto puta sam htjela odustati'

"Moja grčka avantura. Treći put sve proživljavam - prvo uživo, pa na televiziji i sada kad se ponovno prisjećam svakog trenutka. Sve se sleglo, ali slike i uspomene ostaju. Bilo je stvarno lijepo – toliko predivnih trenutaka kojih se ne bih odrekla ni za što. Od prvog trenutka kad sam ugledala Šimu iz auta, bila sam istovremeno oduševljena i jako preplašena. Pomislila sam: 'Vau, Bože, pa kako ću ja ovo izvesti?' Strah me bilo, sto puta sam htjela odustati, okrenuti se i otići, ali jednostavno – nemaš gdje pobjeći. Na korak si od nečega što moraš proći, što moraš doživjeti. Tu si i nema nazad. Moraš se suočiti. Puno je tu emocija, teško ih je sve opisati riječima. Vama, gledateljima, na izgled ne izgleda možda tako, ali mi koji smo to proživjeli, osjećamo potpuno drukčije.

"On je oduvijek bio moj izbor. Malo sam se igrala igrice toplo-hladno, čekala sam njegovu povratnu reakciju kako bih vidjela odgovaram li mu. Htjela sam da on bude taj muškarac, da on vodi, a ne da ja njega moram vući za rukav. Da on pokaže da mu se sviđam što je na kraju i napravio. Mislim da je tu odluka bila jasna", priznala je.

