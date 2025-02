Mia za RTL.hr o Marineli: 'Način na koji se ponaša, što govori, a što zapravo radi. Puno je tu nedosljednosti'

icon-close

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Mia je za RTL.hr komentirala odnose u vili i otkrila što misli o Lauri i Marineli, koje su trenutačno u Šiminom fokusu. Također, na posljednjem cocktail partyju tješio ju je Miloš, a tim je postupkom zauzeo mjesto ispred Šime. Za koga u showu smatraš da je dvoličan? Iskreno, na početku sam mislila da su sve djevojke došle iz pravog razloga... No kako je vrijeme odmicalo, shvatila sam da jedna od djevojaka možda ipak nije bila tu zbog toga, iako se pretvarala da jest. Mislim da je svima jasno o kome je riječ. Kako to da si se odlučila sve reći Milošu? Nije mi ni na kraj pameti bilo o tome pričati, ali jednostavno je došlo do mog, možemo reći, pucanja. Miloš je na koktel partiju primijetio da nešto nije u redu i pozvao me jedan na jedan. U tom trenutku osjetila sam da mu se mogu otvoriti i odlučila sam podijeliti što me mučilo.

icon-expand Mia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Je li ti Miloš pružio utjehu? Miloš me sve više iznenađuje iz dan u dan i ovime mi je dodatno porastao u očima. Baš sam ugodno iznenadila njegovim reakcijama. Točno je znao što reći u tom trenutku jer je rekao da je i sam imao slična iskustva u životu i da se susreo s takvim ljudima. Dao mi je stvarno kvalitetne savjete, i to mi je jako puno značilo u tom trenutku. Zbog čega ti se ponovno promijenilo mišljenje o Marineli? Jednostavno, neke su stvari prelile čašu - način na koji se ponaša, što govori, a što zapravo radi. Puno je tu nedosljednosti. Sve se to skupljalo i gomilalo u meni i na kraju sam shvatila. Dosta svijet gledam kroz ružičaste naočale, možemo tako reći, ali taj dan mi je otvorio oči. Shvatila sam da, nažalost, nisu svi ljudi dobri i iskreni kao što bih ja voljela vjerovati. Što misliš o Lauri? Mislim da je Laura jako pametna djevojka, ali se ne slažem s puno njezinih postupaka i ponašanja u showu. Ona je stvarno dobra cura, simpatična i draga, ali je specifična kad je riječ o muškarcima i mislim da će nakon gledanja ovog showa dosta toga naučiti i shvatiti gdje je pogriješila te da će morati malo 'smanjiti doživljaj', spustiti gard ako želi pronaći ljubav... Kako komentiraš Marinelin ostanak kod Šime? Svatko ima drugačiji ukus, kako karakterno, tako i u ljubavi i svakom se sviđaju različite karakteristike kod drugih. Ono što meni možda ne odgovara, ne znači da će se to isto dogoditi nekome drugom. Tako da, razumijem zašto ju je ostavio, i to je sasvim u redu. Što misliš kojoj je djevojci to najviše zasmetalo? Mislim da je svim djevojkama to podjednako zasmetalo. Samo smo, možda, u tom trenutku, ja i Ana bile najranjivije i najviše smo to primile srcu. Znam da je ostalim djevojkama to isto smetalo jer se pričalo o tome, ali su se uspjele nositi s tim na drugačiji način.

icon-expand Mia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Što u ovoj fazi showa misliš o Milošu, a što o Šimi? Prema kome gajiš veće simpatije? Miloš mi je stvarno bio utjeha u tom trenutku, ali nekako sam više željela da je Šime bio taj koji bi došao i popričao sa mnom, koji bi prišao i pitao me što nije u redu. No, to je napravio Miloš i tim je samo pokazao kakav je gospodin i koliko je zreo u svojim godinama. Trenutno nakon svega ipak osjećam malo više prema Milošu. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo. POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':