Mia za RTL.hr o svom odnosu sa Šimom i Milošem: 'Nije mi povrijeđen ego što nisam pobjednica'

"Ostala sam u dobrim odnosima s obojicom. Čujemo se povremeno na društvenim mrežama. Ništa im ne zamjeram, pogotovo ne Šimi. Nije mi, ajmo to reći, povrijeđen ego što ja nisam 'ta pobjednica' jer pa ne moraš pobjediti da ostaneš u kontaktu s nekim, to je sasvim normalno. Mi imamo itekako poštovanja jedan prema drugom i isto je s Milošem. Šime je oduvijek prema meni bio drag, topao, i tako je sada nakon showa, nebitno mi je što netko misli o njemu, meni on nikad ništa nije napravio loše", ispričala je Mia.

Osvrnula se i na njihovo nedavno druženje. "Čuli smo se pa sam rekla da ću svratiti na pet minuta, no na kraju je to bilo skoro do pet ujutro, a ne pet minuta. Bilo nam je top, prepredobro, plesali smo, pjevali, baš smo uživali", rekla je Mia.

Inače, ranije je za RTL.hr istaknula da je Šime bio njezin favorit od početka. "On je oduvijek bio moj izbor. Malo sam se igrala igrice toplo-hladno, čekala sam njegovu povratnu reakciju kako bih vidjela odgovaram li mu. Htjela sam da on bude taj muškarac, da on vodi, a ne da ja njega moram vući za rukav. Da on pokaže da mu se sviđam što je na kraju i napravio. Mislim da je tu odluka bila jasna", rekla je.