Mijo Matić nasmijao snimkama sina Lea: 'Izvodim ga da potroši energiju, a on sve više kondicije'

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Gospodin Savršeni Mijo Matić uživa u očinskoj ulozi i često na društvenim mrežama dijeli svoje zajedničke trenutke sa sinom Leom. Ovog puta je objavio snimke svog mezimca s dječjeg igrališta. "Godinu i 4 mjeseca, a od svega ponuđenog na igralištu biraš ovo i sam sebi vičeš: 'Go, go'", poručio je uz video u kojem njegov sinčić hoda po stazi od kamenja. U jednom trenutku se spotakne, pritom se dočeka na ruke i podigne sam.

icon-expand icon-close icon-close Sin Mije Matića FOTO: Privatni album

Mijo je podijelio video i u kojem njegov sin "juri" po dječjem igralištu. "Izvodim ga da potroši energiju, a on sve više kondicije. Nešto mi ovdje ne štima", napisao je uz snimku. U videu se vidi i kako se njegov sinčić smije sa svojom mamom, Mijinom suprugom Arianom.

icon-expand Mijin sin Leo FOTO: Privatni album