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Gospodin Savršeni

Mijo Matić nasmijao snimkama sina Lea: 'Izvodim ga da potroši energiju, a on sve više kondicije'

Mijo je podijelio zabavne snimke sa sinom Leom

RTL.hr
11.11.2026 11:02

Gospodin Savršeni Mijo Matić uživa u očinskoj ulozi i često na društvenim mrežama dijeli svoje zajedničke trenutke sa sinom Leom. Ovog puta je objavio snimke svog mezimca s dječjeg igrališta. "Godinu i 4 mjeseca, a od svega ponuđenog na igralištu biraš ovo i sam sebi vičeš: 'Go, go'", poručio je uz video u kojem njegov sinčić hoda po stazi od kamenja. U jednom trenutku se spotakne, pritom se dočeka na ruke i podigne sam. 

Sin Mije Matića
Sin Mije Matića FOTO: Privatni album

Mijo je podijelio video i u kojem njegov sin "juri" po dječjem igralištu. "Izvodim ga da potroši energiju, a on sve više kondicije. Nešto mi ovdje ne štima", napisao je uz snimku. U videu se vidi i kako se njegov sinčić smije sa svojom mamom, Mijinom suprugom Arianom. 

Mijin sin Leo
Mijin sin Leo FOTO: Privatni album

Podsjetimo, Mijo je sa suprugom Arianom dobio sina Lea u srpnju prošle godine. "Zanimljivo je da se Leo rodio točno u 23:09 u isto vrijeme kad njegov djed moj tata ima rođendan. A datum rođenja je 02.07, dok je mojoj teti rođendan 07.02. Sve se nekako poklopilo, kao da je svemir rekao: 'Sad je pravi trenutak., Još sam pod dojmom, ali jedno znam sigurno ovo je početak nečeg zaista čudesnog", ispričao je Mijo tada za RTL.hr. 

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Gospodin Savršeni

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