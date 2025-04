Mijo Matić o svojoj bračnoj idili: 'Tko bi rekao da će jedna aplikacija na mobitelu dovesti do pelena, kolica i ljubavi'

Sada se osvrnuo na svoju bračnu idilu i kako je sve započelo. "Mijo moj, od jednog komentara na priču na Instagramu do zvrkastog čuda. Tko bi rekao da će jedna aplikacija na mobitelu dovesti do pelena, kolica i ljubavi", napisao je uz fotografiju sa suprugom.

Otkrio je da imaju problem s trudničkim jastukom. Naime, taj jastuk je toliko udoban pri spavanju da ga i on želi koristiti te otima jedan dio supruzi Ariani.

Inače, nedavno je u videu pokazao da su on i Ariana kupili trudnički jastuk. "Neke stvari u braku ne dijelimo... ili barem tako mislimo", napisao je u opisu objave.

To je nasmijalo Mijine pratitelji, a neki su otkrili da su se suočili s istim problemom. "Nama se poderala navlaka po sredini koliko smo se otimali svatko za svoj kraj", "Super vam je ovo", "Kupite još jedan minimalno i mirni ste oboje. Mi smo tako napravili. A poslije smo morali uzeti još, za svako dijete po jedan. U našoj kući je ovaj jastuk must have!", "komentirali su.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo. Ne propustite novi ljubavni format na platformi Voyo - sociološki eksperiment 'Brak na prvu'.

POGLEDAJTE ČETVRTU EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA':