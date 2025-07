Mijo Matić objavio preslatki prizor sinčića Lea i dirljive riječi: 'Čovjek od pet dana'

"Čovjek od pet dana. Gledam ga... tako fin. Nova koža, sve novo. Čistoća života prije prvih pitanja. I onda ti kroz glavu prođe... Hoće li nositi sat, lančić, prstenje, pirsinge? Možda tetovaže? Tko zna gdje će ga putevi odvesti. A meni je već sad savršen i sve je suvišno i višak. I samo mogu pratiti gdje će zalutati, kad će se vraćati. Jer i njegov tata je imao svoje faze... samo da bi na kraju naučio: najbolje ti je kad uskladiš glavu, tijelo i dušu. Tada ti ništa izvana ne treba da bi imao kvalitetan život. Sine, sve je to tvoj doživljaj. Tvoje vrijednosti. Tvoja percepcija. Dovoljan si ovakav kakav jesi. Uvijek će biti onih koji će tvrditi suprotno. Ali ne daj da te to dira. Nije vrijedno tvoje pažnje. Ni tvoje energije", napisao je Mijo.

Inače, Mijo je za RTL.hr progovorio o rođenju svog sina. Otkrio je kako je prošao porođaj njegove supruge Ariane. "Rađaona se oslobodila tek oko 14 sati, a ja sam u bolnici bio već od 11 sati i budan od ponoći prethodnog dana, kada su započeli s poticanjem trudova. Ariana je bila inducirana, iscrpljena, ali nevjerojatno hrabra. Kada su me konačno pustili k njoj, znao sam koliko joj znači da sam uz nju. Biti tamo, držati joj ruku, štititi je od straha, dijeliti svaki trenutak to je iskustvo koje ne mogu opisati riječima. Trudovi su trajali do kasno u noć, prošlo je 23 sata kad je krenuo izgon prirodan, snažan, gotovo nadrealan. Kao da je rođena za to. Snaga koju žene posjeduju... nadilazi sve što sam ikad vidio u svom (dosad) kratkom, ali bogatom životu", ispričao je.

Osvrnuo se na svoj prvi susret sa sinom Leom. "Iskreno? Kao da je vrijeme na trenutak stalo. Gledaš to malo biće, a srce ti istovremeno puca i raste. Mješavina ponosa, ljubavi, olakšanja i čuđenja jer koliko god se pripremao, ništa te ne može stvarno pripremiti na taj trenutak", rekao je Mijo.

Otkrio je na društvenim mrežama i da je dočekao svoju suprugu i bebu s obitelji.