Mijo Matić pokazao kako su njegovi roditelji reagirali na vijest o bebi: 'Suze su preuzele, dalje nisam mogao snimati'

"Ari je gladna i umorna, a ja s osmijehom koji ne silazi s lica. Promatram kako joj trbuh raste, kako prolazi kroz sve te promjene i kako hormoni igraju svoju ulogu. Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke", ispričao je Mijo za RTL.hr.

Sada je na društvenim mrežama otkrio kako su njegovi roditelji reagirali kad im je otkrio da će postati djed i baka.

"Univerzalne emocije na jedinstven način kod obitelji Matić. Istina pogađa, a emocije same naviru – ne možeš ih kontrolirati. Roditelji koji poznaju djecu u dušu vide u njima odraz vlastitog života. S roditeljima sam podijelio toliko emotivnih trenutaka, ali nijedan nije bio poput ovoga. Koliko god ih godine i iskustvo očvrsnuli, lijepo je vidjeti ovakve trenutke radosti. Svi moji karijerni uspjesi nisu izazvali toliko sreće i suza radosnica kao ljubav. Vidjeti svoje dijete kako voli i kako je voljeno u budućnosti za koju su se borili, a iz te ljubavi nastaje novi život – to je neprocjenjivo. Odrasli na selu, preselili su se u manji grad kako bi sinu jedincu tad pružili bolje prilike. Prošli su kroz nesretni rat, mijenjanje više valuta, gubitke prijatelja i roditelja te moj odlazak u veći grad s 14 godina zbog nogometnog talenta. Svjedočili su mojim uspjesima i padovima – od natjecanja u bodybuildingu, gdje sam postao državni prvak, do kratkih zabluda s nepotrebnim supstancama. Gledali su kako kroz sve to tražim svoj put, od sudjelovanja u TV showu do trenutka koji je promijenio sve – upoznavanja Ariane, najpraćenije flautistice na svijetu, moje srodne duše, supruge i majke našeg djeteta, njihovog prvog unučeta.