Mijo Matić pokazao slatke brige njega i supruge tijekom njene trudnoće i nasmijao: 'Neke stvari ne dijelimo...'

Otkrio je da imaju problem s trudničkim jastukom. Naime, taj jastuk je toliko udoban pri spavanju da ga i on želi koristiti te otima jedan dio supruzi Ariani.

To je nasmijalo Mijine pratitelji, a neki su otkrili da su se suočili s istim problemom. "Nama se poderala navlaka po sredini koliko smo se otimali svatko za svoj kraj", "Super vam je ovo", "Kupite još jedan minimalno i mirni ste oboje. Mi smo tako napravili. A poslije smo morali uzeti još, za svako dijete po jedan. U našoj kući je ovaj jastuk must have!", "komentirali su.

Inače, Mijo je ranije odlučio pokazati koliko ga je brak promijenio. "Muškarci prije braka, muškarci kad se ožene", napisao je u videu. "Dobro je, prodao sam se na vrijeme!", poručio je u opisu objave.