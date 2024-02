Mijo Matić posvetio dirljivu objavu baki: 'Kako da jednog dana svojoj djeci objasnim čaroliju ljeta na selu kod tebe'

Inače, Mijo je ranije za RTL.hr otkrio kako mu je u bračnom životu. "Svjesni smo slobode dok nema djece pa si isto tako nemamo pravo na neke izgovore i žaljenja kako to obično bude. Ariana je počela učiti kineski jezik, a moj je cilj doći do 95 kilograma do Arianine iduće turneje u Kini", ispričao je.