Mijo Matić proslavio 32. rođendan u najboljem društvu: 'Lijepo sam rekao da ništa ne treba jer sve već imam'

Inače, Mijo je nedavno za RTL.hr progovorio o bračnom životu i planovima za 2024. godinu. "Svjesni smo slobode dok nema djece pa si isto tako nemamo pravo na neke izgovore i žaljenja kako to obično bude. Ariana je počela učiti kineski jezik, a moj je cilj doći do 95 kilograma do Arianine iduće turneje u Kini", rekao je.

Otkrio je i novosti u privatnom i poslovnom životu. "Privatno uživamo u zajedničkom društvu i vremenu. Otvoreno pričamo o djeci, našim obiteljima i kakav život bismo stvarali u budućnosti. Poslovno se ne možemo požaliti, Ariana ima turneju isplaniranu za iduću godinu uz svoje online projekte. Ja i dalje imam svoj posao kao vatrogasac uz online suradnje i uređivanje kuće na selu čemu se želim više posvetiti i napraviti lijep sadržaj za obitelj i posao. Privatne treninge više ne radim", ispričao je Mijo.

