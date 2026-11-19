Mijo Matić, kojeg su gledatelji upoznali u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', često pokazuje na društvenim mrežama koliko uživa u ulozi tate i koliko ga svaki trenutak s njegovim sinčićem Leom ispunjava. "Nikad se nije radilo o velikim stvarima, već o malim trenucima koji djeluju poput čarolije", napisao je uz video svog sina kako se igra. Prizor je raznježio njegove pratitelje.
"Podijeli s nekim kome treba podsjetnik da primijeti čaroliju u malim stvarima", poručio je Mijo.
"Kad bih morao izdvojiti dvije najveće prekretnice u životu, to bi bile odlazak od kuće sa 14 i pol godina i ovo danas, stvaranje vlastite obitelji. Prvo sam morao izgraditi sebe, a onda sam dobio priliku izgraditi svoju obitelj. Danas, gledajući unatrag, shvaćam koliko su te dvije prekretnice povezane. Dolazak djeteta i stvaranje obitelji promijenili su me na najdubljoj razini, ali ništa od toga ne bi imalo isti temelj da puno ranije nisam krenuo svojim putem, stvarao vlastite prilike i učio biti samostalan. Drago mi je što nisam ostao u scenariju sina jedinca u sobici u roditeljskom domu. To je za mene bila neka unutarnja borba, potreba da pronađem vlastitu vrijednost, dokažem sebi da mogu i izgradim život koji je zaista moj", dodao je Mijo.
Podsjetimo, Mijo je sa suprugom Arianom dobio sina Lea u srpnju prošle godine. "Zanimljivo je da se Leo rodio točno u 23:09 u isto vrijeme kad njegov djed moj tata ima rođendan. A datum rođenja je 02.07, dok je mojoj teti rođendan 07.02. Sve se nekako poklopilo, kao da je svemir rekao: 'Sad je pravi trenutak., Još sam pod dojmom, ali jedno znam sigurno ovo je početak nečeg zaista čudesnog", ispričao je Mijo tada za RTL.hr.
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