Mijo Matić za RTL.hr o planovima i bračnom životu: 'Pričamo o djeci, našim obiteljima'

Proslavit ću u kućnoj atmosferi. Ariana se nedavno vratila iz Kine, doći će joj sestre da je vide i podružimo se. Kako je to jedna umjetnička obitelj i sve imaju glazbenog talenta, bit će veselo s puno smijeha.

2023. ću pamtiti po zarukama i svadbi koje su bile jako emotivne za nas i našu obitelj. Ujedno mi je to dosad najljepše iskustvo u životu kojeg se rado prisjetim. Za 2024. želja mi je da su svi zdravi i živi jer imamo još puno toga za proći kroz život, a najljepše je kad to možeš dijeliti s ljudima koje voliš.

Kako vaš bračni život?

Svjesni smo slobode dok nema djece pa si isto tako nemamo pravo na neke izgovore i žaljenja kako to obično bude. Ariana je počela učiti kineski jezik, a moj je cilj doći do 95 kilograma do Arianine iduće turneje u Kini.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':