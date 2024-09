Mijo Matić za RTL.hr o prvoj godišnjici braka: 'Osjećam se sretnim što sam je pronašao'

Mijo Matić, kojeg su gledatelji upoznali u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog', progovorio je za RTL.hr o prvoj godišnjici braka i otkrio planira li je obilježiti na poseban način sa suprugom Arianom.

Slaviš prvu godišnjicu braka s Arianom. Kako bi opisao vašu prvu godinu braka? Što si naučio kroz to razdoblje?

Prva godina braka bila je pravo učenje o funkcioniranju institucija i zakona. Ariana je rođena u Australiji, živjela tamo do 14. godine, a zatim se preselila u Sarajevo. To nam stvara razne birokratske izazove jer zbog nastupa i turneja po svijetu često nailazimo na nelogična pravila i papirologiju. Čega god se primiš, drugačija su pravila. No dobro, usprkos svim vanjskim izazovima, radimo na tome da nas ništa ne udalji jedno od drugoga. To je naše zajedničko sazrijevanje i test snage ljubavi.