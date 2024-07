Mijo Matić za RTL.hr o velikoj promjeni i uzbudljivim planovima: 'Već dulje mi je želja...'

Njegovi su pak planovi uređenje kuće na selu i to mu napreduje jako dobro. ''Već dulje mi je želja kuća na selu i radim puno na njoj, uložio sam u to i pomažem svojima, a dok su živi i zdravi, volim čuti njihov savjet i njihove priče. Zato mi se i sviđa ta kuća jer bih volio da ondje ostanu naši obiteljski korijeni. Uz to, tamo je i puno prirodnih sadržaja, ima puno lovišta, ribolova, a blizu je i etno selo. Naša obiteljska priča je zanimljiva i htio bih ondje nastaviti uzgajati piliće i upoznati ih sa svijetom i životom'', rekao je Mijo. Dodao kako je on uvijek bio znatiželjan oko takvih stvari.

''Mene je to uvijek zanimalo kao klinca, želio sam čuti o prošlosti svoje obitelji i našim korijenima'', priznao je Mijo.

Mijo više ne drži treninge jer trenutno ne stigne, a i nema volje. ''Zasitio sam se jer sam u tome cijeli život i vidiš da je to nešto više od izrade programa i pokazivanja vježbi. Potrebno je promijeniti ljudima neka uvjerenje, navike, a to je jako težak posao'', zaključio je Mijo.

