Mikrofon joj opasno dobro stoji: Maja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim potezom, pogledajte što je radila na terenu

Zgodna i uvijek dobro raspoložena Maja okušala se u voditeljskoj i novinarskoj ulozi, a za svoju prvu terenac misiju odabrala je ni manje ni više nego sam centar Mostara.
S mikrofonom u ruci i prepoznatljivim osmijehom na licu, Maja je stala pred prolaznike i s njima otvorila opušten, ali iznimno zanimljiv razgovor o ljetnim izazovima, adrena linu i hrabrosti. Glavna tema bila je - što je za njih najveći rizik ovog ljeta, pri čemu su se dotaknuli i slavnih skokova s legendarnog Starog mosta u hladnu Neretvu.
Odlično se snašla pred kamerama
Maja je za ovu prigodu zablistala u elegantnom i ljetnom bijelom izdanju - jednostavnom topu s dubljim izrezom i bijelim hlačama, dok je njezina duga riđa kosa savršeno došla do izražaja pod mostarskim suncem. Osim izgledom, oduševila je i opuštenim voditeljskim pristupom, spontanošću i energijom s kojom je pronalazila sugovornike.