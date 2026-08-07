Mikrofon joj opasno dobro stoji: Maja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim potezom, pogledajte što je radila na terenu

Zgodna i uvijek dobro raspoložena Maja okušala se u voditeljskoj i novinarskoj ulozi, a za svoju prvu terenac misiju odabrala je ni manje ni više nego sam centar Mostara.

S mikrofonom u ruci i prepoznatljivim osmijehom na licu, Maja je stala pred prolaznike i s njima otvorila opušten, ali iznimno zanimljiv razgovor o ljetnim izazovima, adrena linu i hrabrosti. Glavna tema bila je - što je za njih najveći rizik ovog ljeta, pri čemu su se dotaknuli i slavnih skokova s legendarnog Starog mosta u hladnu Neretvu.