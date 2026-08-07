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Gospodin Savršeni

Mikrofon joj opasno dobro stoji: Maja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim potezom, pogledajte što je radila na terenu

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Maja Golubović, iznenadila je svoje pratitelje novim poslovnim i kreativnim poduhvatom u kojem se snašla kao da to radi već godinama!

RTL.hr
07.08.2026 08:00

Zgodna i uvijek dobro raspoložena Maja okušala se u voditeljskoj i novinarskoj ulozi, a za svoju prvu terenac misiju odabrala je ni manje ni više nego sam centar Mostara.

S mikrofonom u ruci i prepoznatljivim osmijehom na licu, Maja je stala pred prolaznike i s njima otvorila opušten, ali iznimno zanimljiv razgovor o ljetnim izazovima, adrena linu i hrabrosti. Glavna tema bila je - što je za njih najveći rizik ovog ljeta, pri čemu su se dotaknuli i slavnih skokova s legendarnog Starog mosta u hladnu Neretvu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odlično se snašla pred kamerama

Maja je za ovu prigodu zablistala u elegantnom i ljetnom bijelom izdanju - jednostavnom topu s dubljim izrezom i bijelim hlačama, dok je njezina duga riđa kosa savršeno došla do izražaja pod mostarskim suncem. Osim izgledom, oduševila je i opuštenim voditeljskim pristupom, spontanošću i energijom s kojom je pronalazila sugovornike.

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