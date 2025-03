Miloš i Barbara, gotova priča? 'U mojoj glavi nas dvoje smo na kraju skupa'

"Malo je teško to gledati, iskreno", kazala je, dodavši da se uz njega osjeća sigurnom, no boji se prepustiti u potpunosti. Miloš je njihov razgovor završio poljupcem i dugim zagrljajem kako bi je pokušao umiriti.

Miloš je odmah na razgovor pozvao Barbaru, priznavši da mu je nedostajala, no morao je i drugim djevojkama dati priliku.

"Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj", kazala je Mia pa priznala Šimi, "Iskreno, nisam gledala koja je cura na dejtu nego gdje želim ići. U vilu se vraćam mirne glave i čistog srca. Ne bih mijenjala svoju odluku."

"To mi je bila samo potvrda da sam joj konkurencija i da me došla eliminirati jer mislim da imam dosta velike šanse sa Šimom", kazala je Nina, dok je Mijin potez šokirao Šimu.

Šime je za Ninu i sebe zamislio opušten dan uz ugodan razgovor, a na put do lokacije otisnuli su se u crvenom oldtimeru. U idiličnom okruženju prirode, Ninu je dočekao romantični piknik.

Mia se, pak, odvojila s Majom i Vanjom, priznavši da je još uvijek neodlučna čiji će spoj prekinuti, no vodit će se srcem.

Šime je, pak, želio dovršiti razgovor s Ninom pa ju je pozvao sa strane i tako potpuno zbunio Miju.

"Očekivala sam Mijin dolazak na spoj... Ipak je ovo natjecanje... Tu sam i nadam se da me vidiš onakvu kakva jesam i ako ti je to OK i ako ti nije previše, onda sam ja osoba za tebe i na tebi je da odlučiš", poručila mu je, otkrivši kako vidi budućnost s njim, a sebe u finalu.

"Nisam je dosad vidio s takvim samopouzdanjem. Žao mi je što nije i ranije tako postupila jer sigurno bi dobila više prilika", iznenadila je Šimu.

U isto vrijeme, Mia je s drugim curama tračala Ninu, dodavši da se ispred Šime ponaša drugačije nego kad je s njima i misli kako nije iskrena.