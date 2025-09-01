Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotku iz djetinjstva i otkrio što bi poručio mlađem sebi: 'Ne vjeruj svakome'

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio preslatku fotku sebe kad je bio dijete. Naime, odgovarao je pratiteljima na pitanja, a jedno od pitanja bilo je: "Što bi rekao mlađem sebi?" Miloš je na to pitanje odgovorio: "Ne vjeruj svakome, ljudi budu zli i bez razloga. Sve što zamisliš može biti tvoje i uživaj u ovoj kratkoj vožnji zvanoj život."