Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotku iz djetinjstva i otkrio što bi poručio mlađem sebi: 'Ne vjeruj svakome'

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio preslatku fotku sebe kad je bio dijete. Naime, odgovarao je pratiteljima na pitanja, a jedno od pitanja bilo je: "Što bi rekao mlađem sebi?" Miloš je na to pitanje odgovorio: "Ne vjeruj svakome, ljudi budu zli i bez razloga. Sve što zamisliš može biti tvoje i uživaj u ovoj kratkoj vožnji zvanoj život."
Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.
Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.
