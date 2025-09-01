Novosti
Gospodin Savršeni

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotku iz djetinjstva i otkrio što bi poručio mlađem sebi: 'Ne vjeruj svakome'

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio preslatku fotku sebe kad je bio dijete

RTL.hr
01.09.2025 13:00

Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio preslatku fotku sebe kad je bio dijete. Naime, odgovarao je pratiteljima na pitanja, a jedno od pitanja bilo je: "Što bi rekao mlađem sebi?" Miloš je na to pitanje odgovorio: "Ne vjeruj svakome, ljudi budu zli i bez razloga. Sve što zamisliš može biti tvoje i uživaj u ovoj kratkoj vožnji zvanoj život."

Miloš, Gospodin Savršeni
Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Miloš Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Fotka koja je iznenadila pratitelje! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala u bikiniju prije sedam godina

