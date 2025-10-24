Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako su on i njegov brat izgledali prije 13 godina: 'Bebe, lete godine'

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio fotografiju s bratom Markom iz 2012. godine. "Braća Mićovići. Bebe, lete godine", poručio je u opisu objave.
Podsjetimo, Gospodin Savršeni Miloš ovog je ljeta obišao hrvatsku obalu sa svojim bratom, a njihove zajedničke fotografije oduševile su pratiteljice. "Jadne žene, nema im spasa", "Dva ljepotana", komentirali su im tada na društvenim mrežama.
Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.
