Gospodin Savršeni

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako su on i njegov brat izgledali prije 13 godina: 'Bebe, lete godine'

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio staru fotografiju

RTL.hr
24.10.2025 17:00

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelio fotografiju s bratom Markom iz 2012. godine. "Braća Mićovići. Bebe, lete godine", poručio je u opisu objave.

Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Gospodin Savršeni Miloš ovog je ljeta obišao hrvatsku obalu sa svojim bratom, a njihove zajedničke fotografije oduševile su pratiteljice. "Jadne žene, nema im spasa", "Dva ljepotana", komentirali su im tada na društvenim mrežama.

Miloš FOTO: Instagram

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Podcast 'Spill The Tea' s Maidom

Laura iz 'Gospodina Savršenog' iskreno: 'Ne znam napraviti sarmu i ne planiram naučiti'

