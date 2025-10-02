Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pridružio se viralnom trendu i podijelio emotivnu poruku mlađem sebi: 'Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran'

"Nekoliko puta ste me pitali što bih rekao samom sebi? Rekao bih sebi mališa opusti se, da je taj put koji prolaziš, koliko god se činio težak i ponekad usamljen, upravo ono što će od tebe napraviti upravo ono što si danas, pun životnih lekcija. Nikad nisam želio biti kao i drugi, nego da imam nešto svoje pa makar i da ne bude kul. Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran da ne brinem toliko za sve ljude oko sebe i svijet jer nekad moram brinuti i o sebi. Da nije OK da te ljudi izdaju ali da se događa... Da budem sigurniji u sebe i da vjerujem još više da je sve moguće (ne znam kako nikad nisam prestao). I da nikad ne mijenjam pogled na svijet i vjeru u Boga. Držim te mališa, na brini. I rekao bih da je do sad dobro ispalo zar ne? P.s. jedna od mojih omiljenih pjesmica", poručio je Miloš u opisu objave.