Gospodin Savršeni

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pridružio se viralnom trendu i podijelio emotivnu poruku mlađem sebi: 'Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran'

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pridružio se viralnom trendu na društvenim mrežama

RTL.hr
02.10.2025 13:00

Na društvenim mrežama postao je popularan novi trend pod nazivom "Hug My Younger Self". Korisnici koriste ovaj model umjetne inteligencije za stvaranje simpatičnih slika u polaroid stilu koje prikazuju osobu u sadašnjosti kako grli mlađeg sebe. Ovom viralnom trendu pridružio se i Miloš iz 'Gospodina Savršenog.'

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Nekoliko puta ste me pitali što bih rekao samom sebi? Rekao bih sebi mališa opusti se, da je taj put koji prolaziš, koliko god se činio težak i ponekad usamljen, upravo ono što će od tebe napraviti upravo ono što si danas, pun životnih lekcija. Nikad nisam želio biti kao i drugi, nego da imam nešto svoje pa makar i da ne bude kul. Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran da ne brinem toliko za sve ljude oko sebe i svijet jer nekad moram brinuti i o sebi. Da nije OK da te ljudi izdaju ali da se događa... Da budem sigurniji u sebe i da vjerujem još više da je sve moguće (ne znam kako nikad nisam prestao). I da nikad ne mijenjam pogled na svijet i vjeru u Boga. Držim te mališa, na brini. I rekao bih da je do sad dobro ispalo zar ne? P.s. jedna od mojih omiljenih pjesmica", poručio je Miloš u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

