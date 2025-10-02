Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pridružio se viralnom trendu i podijelio emotivnu poruku mlađem sebi: 'Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran'

Na društvenim mrežama postao je popularan novi trend pod nazivom "Hug My Younger Self". Korisnici koriste ovaj model umjetne inteligencije za stvaranje simpatičnih slika u polaroid stilu koje prikazuju osobu u sadašnjosti kako grli mlađeg sebe. Ovom viralnom trendu pridružio se i Miloš iz 'Gospodina Savršenog.'
"Nekoliko puta ste me pitali što bih rekao samom sebi? Rekao bih sebi mališa opusti se, da je taj put koji prolaziš, koliko god se činio težak i ponekad usamljen, upravo ono što će od tebe napraviti upravo ono što si danas, pun životnih lekcija. Nikad nisam želio biti kao i drugi, nego da imam nešto svoje pa makar i da ne bude kul. Rekao bih sebi da budem manje lakovjeran da ne brinem toliko za sve ljude oko sebe i svijet jer nekad moram brinuti i o sebi. Da nije OK da te ljudi izdaju ali da se događa... Da budem sigurniji u sebe i da vjerujem još više da je sve moguće (ne znam kako nikad nisam prestao). I da nikad ne mijenjam pogled na svijet i vjeru u Boga. Držim te mališa, na brini. I rekao bih da je do sad dobro ispalo zar ne? P.s. jedna od mojih omiljenih pjesmica", poručio je Miloš u opisu objave.
Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.
Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.