Miloš iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otvorio dušu: 'Spremniji sam za obiteljski život nego ikad prije'

Prošlo je više od godinu dana otkako je završila četvrta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a Miloš je tada privukao veliku pozornost gledateljica. U razgovoru za RTL.hr otkrio je kako danas gleda na iskustvo sudjelovanja u showu, je li mu ono pomoglo u ljubavnom životu te vjeruje li i dalje da se prava ljubav može pronaći pred kamerama. Govorio je i o planovima za ljeto, poslovnim projektima te priznao da je danas spremniji za obiteljski život nego ikad prije.
Prošlo je neko vrijeme od završetka emitiranja. Kako danas gledaš na cijelo iskustvo "Gospodina Savršenog"?
To mi je bilo sjajno iskustvu i donijelo mi je samo dobre stvari i puno lekcija, novih ljudi, prijatelja, putovanja... Meni je stvarno bilo super.
Je li ti show više pomogao ili odmogao kada je riječ o ljubavnom životu?
Ja uvijek gledam samo pozitivne stvari i mislim da mi je pomoglo.
Vjeruješ li još uvijek da ljubav možeš pronaći pred kamerama?
Ne znam koliko su tu kamere bitne u tim nekim okolnostima jer nekad se i glumci, kada snimaju filmove, zaljube. Mislim da uopće nije važno u kojim okolnostima se nalazimo. Jedino je bitno da se poklopiš s nekim u tom trenutku.
Koliko ti djevojaka danas priđe s rečenicom: "Gledala sam te u Gospodinu Savršenom"?
Događa se to da mi i dalje tako prilaze. Ne mogu reći da mi to laska, ali cure su stvarno normalne.
Što danas tražiš u partnerici, a što možda nisi tražio prije nekoliko godina?
Ja sam sada dosta zreliji. Uvijek sam bio zreo za svoje godine, sada imam 38 i stvarno sam sazreo kao muškarac. Spremniji sam za obiteljski život.
Kakvi su ti planovi za ljeto?
Kod mene se to nikada ne zna s obzirom na to da sam Freelancer. Uvijek imam neke angažmane pa s obzirom na to planiram odmor. Mislim da ću ipak spontano negdje otići i probati uskladiti godišnji odmor s bratom.
Na čemu trenutačno najviše radiš?
I dalje sam u modelingu i voditeljstvu u Srbiji. Radim dosta i kao influencer. Pišem poeziju i počeo sam raditi neke pjesme.