Miloš iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otvorio dušu: 'Spremniji sam za obiteljski život nego ikad prije'

icon-close

Prošlo je više od godinu dana otkako je završila četvrta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a Miloš je tada privukao veliku pozornost gledateljica. U razgovoru za RTL.hr otkrio je kako danas gleda na iskustvo sudjelovanja u showu, je li mu ono pomoglo u ljubavnom životu te vjeruje li i dalje da se prava ljubav može pronaći pred kamerama. Govorio je i o planovima za ljeto, poslovnim projektima te priznao da je danas spremniji za obiteljski život nego ikad prije.

icon-expand Miloš i Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prošlo je neko vrijeme od završetka emitiranja. Kako danas gledaš na cijelo iskustvo "Gospodina Savršenog"?

To mi je bilo sjajno iskustvu i donijelo mi je samo dobre stvari i puno lekcija, novih ljudi, prijatelja, putovanja... Meni je stvarno bilo super.

Je li ti show više pomogao ili odmogao kada je riječ o ljubavnom životu?

Ja uvijek gledam samo pozitivne stvari i mislim da mi je pomoglo.

icon-expand Miloš i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Vjeruješ li još uvijek da ljubav možeš pronaći pred kamerama?

Ne znam koliko su tu kamere bitne u tim nekim okolnostima jer nekad se i glumci, kada snimaju filmove, zaljube. Mislim da uopće nije važno u kojim okolnostima se nalazimo. Jedino je bitno da se poklopiš s nekim u tom trenutku.

Koliko ti djevojaka danas priđe s rečenicom: "Gledala sam te u Gospodinu Savršenom"?

Događa se to da mi i dalje tako prilaze. Ne mogu reći da mi to laska, ali cure su stvarno normalne.

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Što danas tražiš u partnerici, a što možda nisi tražio prije nekoliko godina?

Ja sam sada dosta zreliji. Uvijek sam bio zreo za svoje godine, sada imam 38 i stvarno sam sazreo kao muškarac. Spremniji sam za obiteljski život.

Kakvi su ti planovi za ljeto?

Kod mene se to nikada ne zna s obzirom na to da sam Freelancer. Uvijek imam neke angažmane pa s obzirom na to planiram odmor. Mislim da ću ipak spontano negdje otići i probati uskladiti godišnji odmor s bratom.

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Na čemu trenutačno najviše radiš?