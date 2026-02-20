Miloš o životu nakon 'Gospodina Savršenog': 'Najviše se čujem s Laurom, a sličnosti s Petrom ne vidim'

icon-close

Miloš je u razgovoru za Net.hr, podijelio svoje refleksije o promjenama koje su uslijedile nakon što su kamere ugasile, odnosima s djevojkama iz 'Gospodina Savršenog', te kako se nosi s novim iskustvima i izazovima ljubavnog života. Prošle godine, tijekom emitiranja showa i nakon njega, život mu je bio u znaku visokog adrenalina i stalne dinamike, no sada se sve smirilo i vratio je u svoj stari ritam. "Cijela godina tijekom prikazivanja i nakon emitiranja showa bila je turbulentna u pozitivnom smislu, sada je mirnije, stari tempo", poručio je Miloš.

icon-expand Miloš i Milica, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na pitanje o tome je li ostao u kontaktu s djevojkama iz showa, odgovara: "Jesam s nekolicinom, s Laurom se možda najviše čujem." Kad pogleda unatrag, Miloš ističe kako ne žali zbog odluka koje je donio. "Apsolutno sam sve napravio kako sam mislio da treba u tom trenutku. Razmišljao sam kasnije o alternativama koje su mogle biti. Na kraju je sve bilo kako treba biti." Sudjelovanje u showu nije promijenilo samo njegov životni ritam, već i pogled na veze i ljubavne odnose. "Sad još bolje čitam stvari, barem mi se tako čini iako je to došlo i s godinama. Počeo sam više pratiti instinkt nakon showa."

icon-expand Miloš FOTO: Instagram

Na pitanje je li pronašao ljubav, Miloš priznaje da je još uvijek u fazi upoznavanja. "I dalje sam u fazi upoznavanja jer moji sljedeći korak treba biti kvalitetna osoba s kojom bih želio imati obitelj." Kad je riječ o novoj sezoni, Miloš gleda sve iz perspektive bivšeg 'Gospodina Savršenog'. "S obzirom na to da sam prošao sve to i znam što je ispred i iza kamera, zanimljivo je gledati kako se situacije odvijaju u novoj sezoni." Iako gleda kandidate iz nove sezone, priznaje da među njima vidi dvije potpuno nove energije: "Petar i Karlo su dvije nove energije, posebne, svatko za sebe. Postoje trenuci, odnosno, situacije u kojima su se našli koje me podsjete na one u kojima sam ja bio pa mi bude zanimljivo."

icon-expand Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Za kraj, dotaknuo se usporedbe koju su gledatelji povukli između njega i Petra. "Nisam primijetio da je došlo do te usporedbe, ja nisam vidio da ima nekih sličnosti osim modelinga, čak smo i fizički drugačiji. Možda griješim, ali razumijem da ljudi to bolje vide sa strane gledajući obojicu. Mislim da se momci iz svih sezona razlikuju." Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

