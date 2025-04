Miloš odgovorio Maidi nakon saznanja da se viđao s Barbarom: 'Istina uvijek nađe svoj put'

Nakon što je Maida prije nekoliko dana otkrila svoju stranu priče oko Miloša, on se sada na to nadovezao. "Moram vam reći jednu stvar, istina uvijek nađe put. Nisam glumio u showu, bio sam to što jesam. Tko je prepoznao, prepoznao je. Meni je važno da me ljudi koji me poznaju znaju kakav sam. Ugodan dan", napisao je Miloš.

Maida je otkrila kako je energija nakon završne ceremonije između njih bila čudna, odnosno da se Miloš promijenio, zbog čega se onda promijenila i ona.

Nakon showa se nisu čuli, ali tik prije emitiranja Maida mu je poslala poruku kako bi vidjeli u kojem smjeru ide njihov odnos.