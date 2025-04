Miloš otkrio da je Maida nestala iz njegova života, a ona ima jasnu poruku: 'Samo duševni mir'

''Javio sam se i pitao je li dobro, no nije mi pokazala nikakvu volju za bilo kakvom komunikacijom, dalje nisam pritiskao. Htio sam da vrijeme ide pa je prošlo još 20 dana... Nakon mjesec dana mi se javila da pita što ćemo i kako, a ja sam već bio mišljenja zašto bismo sada komunicirali... Bez tog trenutka u kojem me nije niti pitala kako sam, jesam li dobro, bez ispričavanja i objašnjenja što se dogodilo'', priznao je Miloš i dodao kako je on inače jako druželjubiva osoba. ''Sve emocije koje smo prošli tamo usmjerio sam na Maidu jer sam se odlučio za nju, ali opet nisam zatvorio taj neki krug s ljudima iz showa koji su mi stvarno bili dragi. Sa svima s kojima sam imao dobar odnos sam ga nastavio održavati. To je to, mislim da je to ljudski i korektno'', zaključio je Miloš.

Maida se na to nije oglasila, samo je na Instagramu objavila video s Rodosa i poručila: "U mojoj glavi trenutačno - duševni mir".

