Miloš otkrio detalje odnosa s Maidom: 'Moramo vidjeti što se događa'

'Gospodin Savršeni' Miloš u konačnici je odabrao Maidu, djevojku s kojom je kliknuo na prvu. Iako je njihov odnos imao uspone i padove, oboje su shvatili kako je njihova energija fenomenalna. U podcastu portala 24ur, 'Popkast', otkrio je pojedinosti o svome odnosu s Maidom.

"Dao sam bijelu ružu Maidi. Vodio sam se instinktom. Primijetio sam njezino ponašanje, kako je reagirala tijekom razgovora koji su se događali oko nas i meni je nešto reklo da je ona na mjestu. Imao sam inerciju k njoj. Nakon tog spoja išli smo igrati košarku, a kasnije na piće i onda sam nekako kroz tu energiju shvatio da je zanimljiva. Već nakon prvog spoja sam imao odličan vibe s njom i nekako je to sve kliknulo da sam imao dojam da je to to. Ništa mi nije zasmetalo, sve je to teklo samo od sebe. Djelovalo je kao da se poznajemo sto godina. Sve je bilo lagano, bez pritiska, neprijatne tišine...samo je teklo", otkrio je Miloš.