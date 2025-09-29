Miloš se prisjetio 'Gospodina Savršenog': 'Nostalgija za jednim od mojih najboljih životnih odluka. Proleti godina kao treptaj'

Podijelio je niz fotografija sa snimanja te u opisu objave poručio: "Nostalgija za jednim od mojih najboljih životnih odluka. U ovo vrijeme već smo snimali 'Gospodin Savršeni' i već je avantura bila u pokretu. Bilo je jako lijepo iskustvo i već sam pisao o tome i eto tako ponekad nedostaje taj osjećaj koji je postojao tamo tijekom cijelog procesa. Proleti godina kao treptaj. Zahvalan."
Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.
Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.
Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.