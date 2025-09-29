Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Miloš se prisjetio 'Gospodina Savršenog': 'Nostalgija za jednim od mojih najboljih životnih odluka. Proleti godina kao treptaj'

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu se prisjetio svog sudjelovanja u popularnom showu

RTL.hr
29.09.2025 10:11

Podijelio je niz fotografija sa snimanja te u opisu objave poručio: "Nostalgija za jednim od mojih najboljih životnih odluka. U ovo vrijeme već smo snimali 'Gospodin Savršeni' i već je avantura bila u pokretu. Bilo je jako lijepo iskustvo i već sam pisao o tome i eto tako ponekad nedostaje taj osjećaj koji je postojao tamo tijekom cijelog procesa. Proleti godina kao treptaj. Zahvalan."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, ljeto je Milošu, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Neumorno je putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Inače, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Miloš Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Maida iskreno o svom pojavljivanju na billboardu u New Yorku: 'Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti'

Gospodin Savršeni

Astrologinja Anđelka otkrila kakav je 'Gospodin Savršeni' Šime u ljubavi: 'Žrtvovanje jednostavno nije njegova kategorija'

Moglo bi te zanimati

Šime iz 'Gospodina Savršenog' ljubi Maju, a gdje je Miloš? Druži se s kandidatkinjom iz showa

Napokon znamo! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je visok

Sve o Milošu Petroviću, opasnom dečku iz hit serije 'Tajkun 2' koji je osvojio srca žena diljem regije

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao fotku iz djetinjstva i otkrio što bi poručio mlađem sebi: 'Ne vjeruj svakome'

Ljeto bez majice! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' još jednom pokazao savršeno isklesano tijelo i zaludio obožavatelje

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu