Miloša iznenadilo Selmino priznanje: 'U cijelom svom životu? Pa zašto tako kratko, čovječe?'

''U cijelom tvom životu? Pa zašto tako kratko, čovječe?'', zanimalo je Miloša, a Selma se branila kako to ne znači da joj odmah dosadi muškarac. Ipak, Miloš je to prihvatio i komentirao da možda jednostavno nije naišla na pravu osobu.

Miloš je na cocktail partyju razgovarao sa Selmom , a ona ga je neugodno iznenadila. Naime, zanimalo ga je koliko joj je trajala najdulja veza. ''Pa možda mjesec i pol dana'', odgovorila je, a njega je to šokiralo.

''E da, dakle nije do mene nego do muškaraca'', složila se Selma. ''Iskreno, bilo mi je jako čudno da ona do tih nekih svojih godina nije imala niti jednu dugu vezu. Znači nema uopće neka iskustva s tim. Rekla je da je problem bio u svima ostalima, samo ne u njoj...'', komentirao je Miloš.

