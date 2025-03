Miloša ugrizla deva na spoju: 'Išao sam je poljubiti, ali onda...'

''Vidim ja da tu on nešto pokušava, da se približava...'', komentirala je. ''Možda je bilo prirodno, ali ja sam se samo brinula kako će to izgledati'', dodala je, a onda je deva ugrizla Miloša koji je odmah komentirao da očito deva zna što planira.

Gospodin Savršeni Miloš je pozvao Barbaru na cjelodnevni spoj, a odveo ju je u zoološki vrt gdje ju je htio i poljubiti, a to je primijetila i Barbara.

''Ugrizla te'', rekla je šokirano Barbara, a Miloš je tvrdio da ipak nije jako. ''Poželio sam u jednom trenutku poljubiti Barbaru i nekako sam išao ka tome, ali me omela deva koja me ugrizla za ruku i uzela njezinu čašu pa mi je to bilo neki znak da još malo pričekam'', objasnio je Miloš.

''Dobro je, nije mi ništa napravila, samo me zaslinila'', rekao je Miloš Barbari. Kako se odvijao njihov spoj, pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':