Gospodin Savršeni

Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović ovo ljeto uživa punim plućima na hrvatskoj obali. Od Opatije i Makarske, preko Pule, Splita i Vira, pa sve do Hvara i Brača – njegovi pratitelji na društvenim mrežama imaju priliku vidjeti kako izgleda pravi morski užitak. Prezgodni Miloš ne propušta zabilježiti i podijeliti najbolje trenutke sa svojih putovanja, od sunčanih plaža do večernjih izlazaka uz more.

RTL.hr
13.08.2025 18:00
Miloš Mićović Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživale u noćnom izlasku: 'Žarimo i palimo'

Gospodin Savršeni

Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

