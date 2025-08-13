Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović ovo ljeto uživa punim plućima na hrvatskoj obali. Od Opatije i Makarske, preko Pule, Splita i Vira, pa sve do Hvara i Brača – njegovi pratitelji na društvenim mrežama imaju priliku vidjeti kako izgleda pravi morski užitak. Prezgodni Miloš ne propušta zabilježiti i podijeliti najbolje trenutke sa svojih putovanja, od sunčanih plaža do večernjih izlazaka uz more.